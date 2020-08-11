В Кузбассе ожидаются грозы с градом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 12 августа. В Кузбасс снова придут грозы и град.

В ночь на среду по региону ожидается +13… +18 градусов, правда, местами холоднее: +7… +12. Днем воздух прогреется до +26… +31. Будет дуть юго-восточный ветер: ночью - со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров, днем - 5-10 метров в секунду, а при усилении - 16 метров.

Ожидается переменная облачность. Ночью по северу преимущественно без осадков, по югу местами кратковременные дожди, грозы, туман и дымка. Днем по региону пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В Кемерове ночью 12 августа будет +15… +17 градусов. Днем воздух прогреется до +26… +28. Прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Синоптики предупреждают, что ожидается пожароопасность 3-го класса, местами 1-го и 2-го класса. А в Яшкинском, Промышленновском районах, в Междуреченском городском округе она будет достигать 4-го класса.