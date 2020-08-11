Кузбассовцы теперь могут заказывать продукты из еще одной торговой сети

Команда управления организации продаж корпоративным клиентам Кемеровского ГОСБа заключила первую сделку нового формата. СберМаркет заключил партнерское соглашение с крупной сетью кузбасских магазинов "Бегемаг" в регионе. Ранее СберМаркет осуществлял доставку продуктов только из магазинов Метро и Лента. Теперь жители Кемеровской области могут заказывать продукты из магазинов "Бегемаг".

-В Кузбассе это первая сделка подобного формата. Уверен, что количество партнеров сервиса СберМаркет в нашей области будет расти и дальше, - отметил управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Николай Шилов, - В настоящих условиях, когда мы живем в условиях ограничений карантина, такая услуга помогает решать главную проблему – снижение потока клиентов, при поддержке товарооборота в торговых сетях. В обычное время – это удобный сервис, который значительно экономит время современного горожанина. «Бегемаг» является давним клиентом Сбербанка и нашим надежным партнером.

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Партнерский материал.