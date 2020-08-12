В Кузбассе директора фирмы заподозрили в невыплате зарплаты 184 работникам

В Кузбассе директора заподозрили в невыплате зарплаты 184 работникам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе генерального директора коммерческого предприятия подозревают в том, что он оставил без зарплаты 184 работника. Общая сумма долга превысила 13 миллионов рублей.

По версии следствия, бизнесмен, чье предприятие специализируется на механической обработке металлических изделий, с февраля по июнь текущего года не выплачивал сотрудникам заработную плату. В результате 184 работника в полном объеме более двух месяцев не получали заработную плату и иные установленные законом выплаты. Сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей.

- В ходе предварительного следствия установлено, что генеральный директор имел реальную финансовую возможность производить выплаты в указанный период. В ходе предварительного следствия подозреваемый начал гасить имеющуюся задолженность перед работниками, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.