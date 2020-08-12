В Кемерове снова прошел рейд по ТРЦ, магазинам и парикмахерским

В Кемерове прошел рейд по ТРЦ, магазинам и парикмахерским. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове снова состоялись рейды по соблюдению масочного режима. Контрольные группы проверили торгово-развлекательные центры, магазины и парикмахерские.

Проверка соблюдения правил масочного режима прошла накануне, 11 августа. В ней приняли участие контрольные группы, в состав которых вошли сотрудники МВД, администрации города и правительства Кузбасса. Они проверили ТРЦ, магазины и парикмахерские на улице Патриотов, бульваре Строителей, проспектах Ленинградском, Химиков и Шахтеров.

Всего за сутки было обследовано более 50 объектов потребительского рынка. Также продолжается контроль за ношением масок в общественном транспорте.

- По результатам проверок были составлены протоколы об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Напомним, за несоблюдение ограничительных мер статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

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