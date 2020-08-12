Россельхозбанк выдал более 26 миллиардов рублей льготной сельской ипотеки

К началу августа объем выданных РСХБ кредитов по программе льготной сельской ипотеки составил более 26 миллиардов рублей. Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов.

С начала действия программы Россельхозбанк в Кузбассе выдал порядка 215 займов по сельской ипотеке на общую сумму 384 миллиона рублей, в том числе только за июль выданы 72 кредита на сумму 120 миллионов рублей.

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