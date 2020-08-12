«Это очень тяжелая болезнь»: Как чувствует себя кузбассовец, заболевший COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из кузбассовцев, перенесший коронавирус и теперь проходящий реабилитацию, рассказал о том, что ему пришлось пережить и о последствиях тяжелой болезни.

Мужчина признался, что до сих пор не может понять, где именно и в какой момент он мог заразиться коронавирусом, однако тяжелый недуг, в конце концов, привел его в «ковидный» госпиталь. Болезнь протекала в тяжелой форме, и ее последствия еще долго будут сказываться на его самочувствии.

- Полтора месяца боролся в «ковидной» больнице, ну а сейчас восстанавливаюсь, заново учусь ходить, - когда кузбассовец рассказывает об этом, слышно, как тяжело ему дается каждое слово.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию, он вынужден дышать с кислородным аппаратом, так как из-за коронавируса оказались поражены легкие.

- Если кому-то кажется, что это шутки какие-то, чьи-то происки – это глупость. Я не могу своим примером всех убедить, но я говорю, что это очень тяжелая болезнь, - говорит кузбассовец, перенесший коронавирус в тяжелой форме.