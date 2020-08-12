Еще одна жительница Кузбасса с коронавирусом скончалась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число смертей среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, вновь увеличилось. Теперь оно достигло 33.
По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 12 августа стало известно еще об одном случае смерти среди пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус.
- Скончалась одна пациентка - женщина 1977 года рождения из Анжеро-Судженска с подтвержденным диагнозом COVID-19, - сообщает оперативный штаб.
Всего же за минувшие сутки в регионе выявлены 98 новых случаев заболевания коронавирусом, а с середины марта COVID-19 диагностировали у 4736 человек. Из них 3229 уже прошли курс лечения и выписаны из больниц - о последних 66 случаях выздоровления стало известно 12 августа. Еще 1474 человека находятся в инфекционных стационарах региона.