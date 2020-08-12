Где и когда кузбассовцы смогут наблюдать за падающими звездами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август - тот самый месяц, когда с неба падают звезды. Именно так в просторечье называют метеорный поток Персеиды. В грядущую ночь ожидается его пик.

- Метеорный поток Персеиды - один из крупнейших в году. Он начинается 17 июля, заканчивается 24 августа, а на 12 августа приходится его пик, - рассказывает научный сотрудник новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова Кирилл Лапин.

Во время пика можно наблюдать до 60-90 падающих звезд в час - конечно же, вдали от городской застройки и при хорошей погоде. Созвездие Персея, откуда исходит поток, находится достаточно высоко над горизонтом в течение всей ночи и хорошо видно.

- Происхождением своим метеорный поток обязан комете Свифта - Таттла, которая приближается к Земле раз в 135 лет, однако в ее хвост Земля входит каждый год, оттого-то и образуются эти метеоры, - добавил Кирилл Лапин.

Чтобы точно успеть загадать желание на падающую звезду, нужно отправиться туда, где будет хорошо видно ночное небо, и обратить внимание на его восточную часть. Главное, чтобы не подвела погода.