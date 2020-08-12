98 человек заболели коронавирусом в Кузбассе на утро 12 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Так, на утро 12 августа еще у 98 человек медики диагностировали коронавирус.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Кузбассе выявлены 4736 случаев заболевания COVID-19. При этом о последних 98 заболевших стало известно утром 12 августа.

1474 человека в настоящее время получают необходимую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 3229 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны домой. 66 из них - за минувшие сутки.

Пополнилась и печальная статистика COVID-19. На утро 12 августа стало известно еще об одной смерти среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус.

- Женщина 1977 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась. Она проживала в Анжеро-Судженске, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Сейчас число летальных исходов среди больных с коронавирусом достигло 33 случаев.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7187 человек.