В каком кузбасском городе больше всего заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном центре в очередной раз выявлено больше всего новых случаев заболевания коронавирусом. Из 98 заболевших за минувшие сутки 44 человека проживают именно в Кемерове.

По данным оперативного штаба Кузбасса, на утро 12 августа в регионе выявили 98 случаев заболевания COVID-19. При этом 44 человека являются жителями областного центра. Всего же с середины марта врачи диагностировали коронавирус у 1135 кемеровчан.

Выросло число заболевших и в Новокузнецке: здесь за сутки выявили 26 новых больных коронавирусом, а с момента начала пандемии таких заболевших уже 1078 человек.

В Междуреченске на утро 12 августа зафиксированы девять новых случаев заболевания, а общее число заболевших достигло 770 человек.

По пять новых случаев заболевания - в Киселевске и Ленинске-Кузнецком. По два - в Осинниках, Полысаеве, Таштагольском муниципальном районе и Юргинском муниципальном округе. В Калтане медики зафиксировали один новый случай заболевания коронавирусом.

Напомним также, что за минувшие сутки в регионе выявлены 98 новых случаев заболевания, а общее их число достигло 4736. Из них 1474 человека сейчас проходят курс лечения, а 3229 уже выздоровели и выписаны из больниц. О последних 66 таких пациентах стало известно утром 12 августа.

Также выросло и число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом: за сутки стало известно о скончавшейся жительнице Анжеро-Судженска, у которой ранее выявили COVID-19. Общее число случаев летального исхода достигло 33 человек.