До конца года филиальная сеть Россельхозбанка охватит 97 процентов сельских территорий

До конца 2020 года доля охваченных сельских территорий, где присутствуют отделения и представители Россельхозбанка, увеличится на 25,7 процентного пункта и достигнет 97,2 процента.

«Расширение филиальной сети Россельхозбанка, то есть повышение доступности финансовых услуг, принципиально важно в первую очередь для территорий и населенных пунктов, где работают аграрии – это наша ключевая целевая аудитория и драйвер роста национальной экономики. От увеличения охвата выиграют и малые фермерские хозяйства, и крупный агробизнес, и, конечно, четверть населения России, проживающая на сельских территориях. До конца года мы планируем увеличить охват филиальной сети на сельских территориях еще на 25,7 процентного пункта. А к 2022 году показатель будет доведен до 100 процентов», - комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

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