Глава Кемерова пообещал закрыть магазины из-за коронавируса. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Кемерова Илья Середюк предупредил жителей областного центра о том, что в скором времени магазины могут быть закрыты.

Из-за растущего числа заболевших коронавирусом в Кузбассе вводятся новые ограничительные меры. Но вместо того, чтобы соблюдать требования и не допускать распространения болезни, кузбассовцы игнорируют необходимость носить медицинские маски в общественных местах - магазинах, транспорте. Тем не менее именно несоблюдение масочного режима и социальной дистанции называют одной из главных причин роста числа заболевших. Илья Середюк потребовал от руководителей всех предприятий - особенно торговых и транспортных - усилить контроль за соблюдением мер профилактики.

- При несоблюдении мер - учреждения будут закрыты, - приводит слова Ильи Середюка пресс-служба администрации города Кемерово.

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