Жилой дом сгорел в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com,"Инцидент кузбасс"

Днем 12 августа кемеровчане стали невольными очевидцами пожара, который произошел в одном из частных домов города.

Частный дом, расположенный рядом с проезжей частью. Попал в объективы камер очевидцев. Густой дым от пожара виден далеко и многие обратили на него внимание. Очевидцы сняли на видео охваченный огнем дом.

Как оказалось, сигнал о пожаре в доме на улице Ракитянского поступил на пульт диспетчера в 13.46. На место тут же выдвинулись 23 пожарных и шесть единиц техники.

- В настоящее время пожар ликвидирован, идет проливка конструкций здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

На момент публикации еще не были известны ни точная площадь, на которой распространился огонь, ни предварительные причины и обстоятельства начала пожара. Все это в ближайшее время предстоит установить специалистам.