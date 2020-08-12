Кемеровчанка пострадала из-за заготовок на зиму. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения.

В ловушке собственного дома оказалась кемеровчанка, решившая заняться консервацией на зиму. Чтобы выручить женщину из беды, потребовалась помощь спасателей.

Жительница Кемерова имеет инвалидность и передвигается на костылях. Кроме того, ее вес составляет 130 килограммов. В один из вечеров женщина решила заняться консервацией на зиму. Она хлопотала на кухне,и неожиданно один из костылей выпал из рук. Кемеровчанка не смогла удержаться на ногах и упала. Самостоятельно встать она не смогла. Не помог женщине и ее сын - он попросту не справился с таким большим весом. Тогда мужчина обратился за помощью к спасателям.

- Чтобы поднять кемеровчанку с пола, спасатели для начала подложили под нее одеяло и, взяв его с четырех сторон, донесли женщину до кровати, - сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения. - Врач-спасатель осмотрел женщину, травм и ушибов у нее не выявлено.