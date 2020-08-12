«Коечный фонд закончится через 10 дней»: глава парламента Кузбасса о ситуации с коронавирусом. ФОТО: кадр видео Вячеслава Петрова

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе в настоящее время довольно сложная: ежедневно выявляется порядка 100 человек, заболевших COVID-19. Это все может привести к тому, что закончится коечный фонд.

Глава кузбасского парламента Вячеслав Петров сообщил о том, что за последний месяц коронавирусную инфекцию выявили у 2279 человек – это почти столько же, сколько за весь предыдущий период повышенной готовности. При этом 674 человека заболели за прошлую неделю.

При такой динамике имеющийся коечный фонд закончится максимум через 10 дней. И потребуется дополнительная мобилизация лечебных учреждений на борьбу с COVID-19, - отметил Вячеслав Петров. – Это может привести к ограничениям по оказанию медицинской помощи по другим заболеваниям.

Такой внезапный рост числа заболевших Вячеслав Петров связывает с тем, что многие кузбассовцы стали пренебрегать необходимостью соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и обработку рук антисептиком.

Чтобы сдержать рост числа заболевших, 5 августа в ряде городов введены ограничительные меры в нескольких городах региона – Междуреченске, Новокузнецке, Калтане, Осинниках. А 11 августа жесткие ограничения введены и в Белове. Подобные меры могут ввести и в Кемерове и других городах, если кузбассовцы не будут соблюдать масочный редим, социальную дистанцию.