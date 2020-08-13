Лекарства от коронавируса предлагают кузбассовцам по телефону Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последнее время все чаще мошенники звонят кузбассовцам и предлагают лекарства от коронавируса. Причем делают они это от имени главного врача больницы.

Сейчас, когда ситуация с коронавирусом обострилась в Кузбассе, активизировались и мошенники. Все чаще жителям региона поступают телефонные звонки от якобы руководителей медицинских организаций. Они доверительно сообщают о плохих анализах и предлагают пройти лечение или приобрести лекарства.

- Главный врач не звонит пациентам и уж тем более, не предлагает никаких лекарств. Таким способом на доверии граждан пытаются заработать мошенники, - отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения Кузбасса. - Дистанционное наблюдение в настоящее время может осуществляться только за теми жителями, кто находится на изоляции по постановлению Роспотребнадзора, либо находится на листке временной нетрудоспособности, и получает назначенное врачами амбулаторное лечение дома.

В Министерстве также отметили, что обо всех звонках с предложениями лечения или приобретения лекарств от коронавируса следует обращаться в правоохранительные органы.