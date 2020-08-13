МЧС предупреждает кузбассовцев о дождях и граде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС Кузбасса предупреждает жителей области о дождях и граде. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 13 августа.

По данным ведомства, в четверг на территории региона пройдут кратковременные дожди, грозы и град, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности. Так, грозу лучше всего переждать в помещении, при этом стоит отключить от сети электроприборы. По возможности автомобили нужно припарковать в гаражах и на закрытых стоянках.

- Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте, - добавили в региональном МЧС.

Также специалисты напомнили, что при неблагоприятной погоде крайне опасными являются выход на воду на плавсредствах и купание в водоемах.