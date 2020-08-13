Lexus сгорел ночью во дворе многоэтажки в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Пожар, уничтоживший дорогую иномарку, произошел минувшей ночью в кузбасском городе. Снимками с места ЧП очевидцы поделились в соцсетях.

Сигнал о том, что на улице Карла Маркса, что в Мариинске, горит автомобиль, поступил на пульт диспетчера в 2.20. На место ЧП тут же отправились три человека и одна единица техники.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Lexus 2012 года горел открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара выгорели моторный отсек и салон, кроме того, лопнули боковые стекла и обгорели колеса.

Очевидцы, разместившие фотоснимки последствий пожара в соцсетях, предположили, что машину подожгли. Однако в пресс-службе ГУ МЧС отметили, что предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.