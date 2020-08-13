В Кемерове приставы ловили должников у торгового центра. Фото: УФССП России по Кемеровской области

В Кемерове судебные приставы ловили должников на парковке торгового центра. Они провели совместный рейд вместе с работниками банка.

В областной столице прощел рейд «Дорожный пристав», в ходе которого выявлялись автовладельцы, имеющие кредитные, налоговые и алиментные задолженности. Мобильный пункт проверки располагался на стоянке одного из ТРЦ, где работники банка проверяли данные водителей с помощью специальной программы, а приставы потом принимали меры.

В итоге участниками рейда проверено 430 автомобилей, из которых владельцы 24 оказались должниками.

-Один гражданин, имеющий задолженность оплатил долг на месте с помощью платежного терминала. Также во время рейда сотрудники службы произвели арест трех транспортных средств, одно из которых было изъято, а два других были оставлены автовладельцам на ответственное хранение, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Предварительно, сумма арестованного имущества составила 1,5 миллиона рублей. у должников есть 10 дней, чтобы выполнить обязательства по платежам, иначе имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.