Более 30 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе с начала сезона с жалобами на присасывание клещей в больницы обратилось более 30 тысяч человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По сообщению ведомства, в медорганизации области обратилось 30363 человека, из них детей и подростков до 17 лет – 6993 человека. Для сравнения, в 2019 году на данный период общее число обратившихся было 28801, в том числе, 5852 ребенка и подростка.

-За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 137 человек, в том числе детей – 40, - добавили в Роспотребнадзоре. - Медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.