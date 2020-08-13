Еще два пациента скончалось от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро четверга, 13 августа, стало известно о том, что еще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе. У обоих были сопутствующие заболевания.

Как сообщили в оперативном штабе области, один из умерших проживал в Новокузнецке. Это мужчина 1954 года рождения, у которого на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония. Второй пациент 1958 года рождения проживал в Кемерове. У него двусторонняя пневмония развилась тоже на фоне сахарного диабета II типа и ожирения.

Всего за минувшие сутки заразились 94 человека, 90 пациентов выписаны.

Сейчас 1476 человек остаются под наблюдением врачей. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7212 человек.

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