В Кузбассе у 94 человек подтвердился коронавирус на 13 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба области, на утро 13 августа еще у 94 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4830 человек.

Также стало известно, что 90 человек выписаны из больниц, их тесты показали отрицательные результаты. Всего с весны от коронавируса вылечились уже 3319 пациентов.

К сожалению, за минувшие сутки двое жителей области скончались.

- У мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двухсторонняя пневмония на фоне сахарного диабета II типа и ожирения, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее количество умерших достигло 35 человек. Сейчас под наблюдением врачей находятся 1476 пациентов, еще 7212 человек остаются на обязательной 14-дневной изоляции.