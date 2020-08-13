Оперштаб назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом

Оперштаб назвал территории с новым заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб области рассказал, в каких территориях были выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 94 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 21, Новокузнецк - 17, Междуреченск - 12, Киселевск - 10, Белово и Осинники - по шесть, Прокопьевск - пять, Анжеро-Судженск - трое, по двое в Калтане и Беловском районе. Еще по одному заболевшему - в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Мысках, Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском и Яйском муниципальных округах, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах.

Также за минувшие сутки скончались двое пациентов, 90 человек выписаны из стационаров.

Сейчас лечение получают 1476 пациентов, еще 7212 человек находятся на изоляции дома, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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