Временно исполняющим обязанности ректора СИБГИУ назначен Алексей Юрьев. Фото: Заксобрание Кузбасса

Исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного индустриального университета назначен Алексей Юрьев. Приказ подписан министром науки и высшего образования РФ.

Алексей Юрьев, который является депутатом Законодательного собрания Кузбасса, с апреля 2020 года занимал в учреждении должность проректора по перспективному развитию.

- Выборы ректора СибГИУ состоятся на конференции работников и обучающихся университета, точная дата будет объявлена позднее, - сообщили в кузбасском парламенте.

Алексей Юрьев, который будет баллотироваться на пост ректора, является доктором технических наук, доцентом. Удостоен почетного звания «Заслуженный металлург РФ», является лауреатом премии Правительства Российской федерации в области науки и техники, лауреатом премии имени Бардина Российской академии наук, награжден орденами Почета Кузбасса и «Доблесть Кузбасса», медалями «За бизнес во имя созидания», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, почетным знаком «Золотая Шория» и золотым знаком «Кузбасс».