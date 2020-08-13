Работающие с коронавирусом медики в Кузбассе получат еще 159 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом, будет выделено еще 159 миллионов рублей. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Распоряжение о выделении стимулирующих выплат медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с заболевшими коронавирусом и людьми из группы риска подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 6 августа.

Как следует из документа, область получит 158 миллионов 969,2 тысячи рублей. Всего же российским регионам выделено почти 9,1 миллиарда на эти цели. За целевым расходованием средств проследит Минздрав России.

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