Россельхозбанк запускает биометрическое подтверждение личности клиента одновременно во всех отделениях

В рамках развития собственной биометрической платформы Россельхозбанк во всех своих отделениях запускает сервис верификации личности. С ноября 2020 года Банк на всей территории России будет использовать технологию распознавания лица при проведении клиентом расчетно-кассовых операций, а также операций с вкладами и сейфовыми ячейками.

РСХБ одним из первых российских банков приступил к обслуживанию граждан с использованием удаленной идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС), которая позволяет стать клиентом Банка и получать финансовые услуги, не выходя из дома. Достаточно быть зарегистрированным в ЕБС, сдав ранее биометрические образцы, и выполнить процедуру удаленной идентификации в государственной доверенной системе ЕСИА/ЕБС с использованием видеоизображения и записи голоса, передаваемых его устройством, имеющим камеру/микрофон и выход в Интернет. После прохождения удаленной идентификации пользователь становится полноценным клиентом РСХБ и ему доступны все услуги Россельхозбанка дистанционно в режиме 24/7.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.