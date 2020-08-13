Из-за коронавируса плановую госпитализацию в Кузбассе отменили Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе из-за коронавируса отменяется плановая госпитализация населения. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства области в четверг, 13 августа.

Согласно опубликованному документу, в подписанном ранее распоряжении «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также его редакциях исключается пункт 2.

Ранее этим пунктом после ограничительных мер вновь вводилась плановая госпитализация сроком не более 7 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, которые не требуют продленной искусственной вентиляции легких.

Напомним, что накануне председатель Законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в регионе и высоком росте числа новых заболевших. По его словам, только за последний месяц инфекцию выявили у 2279 человек - это почти столько же, сколько за весь предыдущий период повышенной готовности. При этом 674 человека заболели за прошлую неделю.

- При такой динамике имеющийся коечный фонд закончится максимум через 10 дней. И потребуется дополнительная мобилизация лечебных учреждений на борьбу с COVID-19, - отметил глава кузбасского парламента. - Это может привести к ограничениям по оказанию медицинской помощи при других заболеваниях.

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