В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе вырос уровень прожиточного минимума на душу населения. По итогам второго квартала он составил 10 727 рублей.

Постановление об установлении величины прожиточного минимума опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса 13 августа. Согласно документу, за второй квартал 2020 года он составил 10 727 рублей, для трудоспособного населения - 11 354 рубля, пенсионеров - 8624 рубля, детей - 11 254 рубля.

Отметим, что прожиточный минимум в Кузбассе вырос. Так, в первом квартале 2020 года он составил 10 073 рубля, для трудоспособного населения - 10 653 рубля, пенсионеров - 8138 рублей, детей - 10 544 рубля.