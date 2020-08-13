В Кемерове в ходе масочного рейда проверено более 400 единиц транспорта

В Кемерове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. За минувшие сутки контрольная группа проверила более 400 единиц общественного транспорта.

В ходе проверок автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев контролеры из числа представителей МВД, администрации города и правительства Кузбасса выявляют пассажиров, не соблюдающих меры безопасности, и напоминают о необходимости масочного режима. За сутки 16 человек получили предупреждения, но отказались надеть маски, в отношении них составлены административные протоколы.

- На время разбирательств движение трамваев, троллейбусов и автобусов, в которых находились нарушители, было приостановлено, - отметили в администрации города.

Кроме того, было обследовано свыше 200 объектов потребительского рынка, составлено 17 протоколов о нарушениях.