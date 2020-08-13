В Кемерове завершается строительство нового фонтана

Как продвигается строительство нового фонтана в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

В скором времени в Кемерове появится новый фонтан. Глава города показал, как продвигается его строительство.

Новый фонтан в микрорайоне Шалготарьян, что в Кемерове, в скором времени построят и включат. Но прежде, чем струи воды заиграют в солнечном свете, подрядчику предстоит выполнить еще ряд работ. На каком этапе они находятся, рассказал глава города Илья Середюк.

- Завершено устройство чаши фонтана, выполнена прокладка всех коммуникаций, в завершающей стадии монтаж оборудования - установка задвижек, клапанов, сливных воронок и дренажного насоса, - отметил Илья Середюк.

Мэр города показал, что происходит на стройплощадке. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Кроме того, сейчас подрядчик выполняет монтаж парапетов с элементами лавочек. Также специалистам предстоит выполнить работы по благоустройству и освещению прилегающей к фонтану территории.

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