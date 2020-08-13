Кемеровчанин бил 11-летнего сына и привязывал к ноге гирю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

52-летний житель областного центра воспитывал своего 11-летнего сына весьма своеобразным способом: побоями и унижением. За это он предстанет перед судом.

Кемеровчанин довольно строго относился к воспитанию сына, и в какой-то момент решил, что иными способами, кроме как унижением и рукоприкладством, он не сможет вырастить хорошего сына. С 2017 по октябрь 2018 года он заставлял сына ложиться на кровать и избивал его ремнем. Если мальчик приходил домой после возвращения отца с работы – то есть, после шести часов вечера, мужчина привязывал его ногу цепью к гире.

Родители не только придерживались жестоких методов воспитания, но и злоупотребляли спиртным, и нередко ребенку приходилось ждать, когда они заснут, и лишь после этого заходить домой. В один из дней мальчик сбежал из дома, но родители обнаружили его пропажу лишь через несколько днем. Когда стражам порядка удалось найти ребенка, он рассказал о побоях и цепи.

Отец отказался сотрудничать со следствием, а позже эксперты дали заключение, что во время «воспитания» мужчина осознавал свои действия и их опасность.

- Следователем проанализированы причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в отдел полиции направлено представление, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.