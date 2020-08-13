Рабочий упал с 12-метровой высоты в Кузбассе: названы виновные Фото: Михаил ФРОЛОВ

На строительной площадке в Белове 2 июля произошел несчастный случай - с 12-метровой высоты упал рабочий и разбился насмерть. После проведенной проверки Государственная инспекция труда в Кузбассе рассказала, кто стал виновником произошедшего.

Как сообщили в ведомстве, работник проводил высотные работы по обвязке арматуры на строящемся объекте и упал с высоты 12,5 метра. Расследование показало, что мужчина использовал самодельное средство подмащивания, выполненное в виде деревянной балки, которая опиралась на арматурные стержни. При этом он не использовал средства индивидуальной защиты. Как оказалось, на работу он тоже был принят с нарушениями, в частности, допущен к опасным работам на высоте без обязательного прохождения предварительного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Кроме того, на момент расследования несчастного случая у работодателя отсутствовала разработанная и утвержденная им же система управления охраной труда, предусмотренная требованием Трудового кодекса.

Таким образом, компания допустила сразу несколько нарушений.

- По итогам расследования данного смертельного несчастного случая материалы направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, - сообщили в трудовой инспекции. - Должностные лица и само юридическое лицо компании привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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