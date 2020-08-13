Банк УРАЛСИБ досрочно погасил займ Агентства по страхованию вкладов в сумме 14 миллиардов рублей

В Банке реализуется стратегия, направленная на успешное проведение финансового оздоровления и развития. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» досрочно возвратил займ Агентству по страхованию вкладов, опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год.

Банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 миллиардов рублей в связи с тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением.

«Нынешнее решение о досрочном возврате одного из займов является продолжением реализуемой Банком стратегии, направленной на успешное проведение финансового оздоровления и дальнейшее развитие Банка. При текущей конъюнктуре процентных ставок данное решение экономически обоснованно», – заявил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

Возвращенный займ - это один из займов, предоставленных банку Агентством по страхованию вкладов в 2015 году в рамках проведения процедуры финансового оздоровления. Оставшиеся займы планируется погасить в соответствии с их договорным сроком.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральня лицензия Банка России №30) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

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