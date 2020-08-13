Гуляющего медведя возле кузбасского села сняли на видео. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мишутка вышел погулять!» - так комментируют подписчики одного из пабликов видео с медведем, который разгуливает в опасной близости от кузбасского поселка.

Видео с гуляющим медведем разместил в одном из местных пабликов очевидец. Он отметил, что кадры были сделаны 12 августа в районе села Карагайла Прокопьевского района. И действительно: на дальнем плане видны крыши частных домов.

«Хочу предупредить людей, чтобы были осторожнее, следите за детьми», - пишет автор видео.

С вопросом, представляет ли опасность дикий зверь, мы обратились в областной департамент по охране объектов животного мира.

- На настоящий момент нам не поступало сообщений о медведе или медведях в районе села Карагайла, - прокомментировали в департаменте.

Напомним, медведи нередко выходят к людям, особенно если рядом с жилищем имеется доступное для хищников питание - мусорные баки с пищевыми отходами, брошенные сады. Чтобы избежать близкого знакомства с косолапым, нужно создать как можно больше шума и постараться забраться как можно выше.