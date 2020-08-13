Водитель на краденой машине попал в ДТП в Кузбассе и спрятался в кустах. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Allex произошло в Новокузнецком районе. После аварии автомобилист пытался спрятаться в кустах.

Когда в дежурную часть ОМВД России по Новокузнецкому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Обход города Новокузнецка», на место тут же отправился экипаж ГИБДД. Вскоре сотрудники ДПС обнаружили на обочине автомобильToyota Allex. Ни водителя, ни пассажиров в салоне не оказалось. Зато проверка машины по базам данных неожиданно показала, что иномарка была угнана в Новосибирске.

Полицейские стали осматривать территорию и внезапно обнаружили прячущегося в кустах мужчину. Тот признался, что работает слесарем на станции техобслуживания, где и угнал машину. А потом попал на ней в ДТП.

За вождение без прав и отсутствие документов в отношении мужчины составили административные материалы. А автомобиль с помощью эвакуатора поместили на специализированную стоянку.

- В настоящее время гражданин передан сотрудникам полиции Новосибирска для дальнейшего разбирательства по факту неправомерного завладения транспортным средством, а также принятия решения в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.