В Кузбассе найден фрагмент яйца динозавра возрастом 125 миллионов лет. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе археологи нашли фрагмент яйца динозавра возрастом 125 миллионов лет. Раскопки велись в Чебулинском районе.

Фрагмент яйца обнаружен на Шестаковском палеонтологическом комплексе экспедиционным отрядом Кузбасского краеведческого музея. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России и второй – на Шестаковском комплексе. Специалисты отмечают, что яйца динозавров встречаются крайне редко. В 2007 году скорлупа была найдена на Чукотке, ее возраст составил 70 миллионов лет, а в 2008 году яйцо возрастом 125 миллионов лет также нашли на местонахождении Шестаково-3, оно принадлежало мелкому хищному динозавру.

Сейчас найденный фрагмент проходит первичную обработку в полевой лаборатории. Ученым предстоит определить, кому оно принадлежит – динозавру или примитивной птице. В дальнейшем будет изучено микростроение скорлупы, а для воссоздания формы яйца проведено 3D–сканирование.