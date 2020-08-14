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Кузбасских предпринимателей оштрафовали на 170 тысяч рублей за опасную рыбу

Продукция не соответствовала требованиям безопасности
Мария КолосоваМарияКолосова
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Кузбасских предпринимателей оштрафовали на 170 тысяч рублей за опасную рыбу

Кузбасских предпринимателей оштрафовали на 170 тысяч рублей за опасную рыбу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе предприниматели оштрафованы на 170 тысяч рублей за опасную рыбу и морепродукты. Они не соответствовали требованиям безопасности.

Региональный Роспотребнадзор в первом полугодии 2020 года исследовал 800 проб рыбы и морепродуктов. Проверка показала, что 58 процентов предприятий допустили ряд нарушений, в их числе: нарушение условий хранения рыбной продукции; отсутствие полной и достоверной информации для потребителя, в том числе, о производителе, дате изготовления и сроки годности продукции; отсутствие сопроводительных документов на продукцию; нарушение правил личной гигиены персоналом; реализация продукции из водных биоресурсов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и др.

В итоге из оборота изъято 14 партий пищевых продуктов из водных биоресурсов весом 30 килограммов. -За выявленные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 21 индивидуальный предприниматель, должностное и юридическое лиц на общую сумму более 170 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.