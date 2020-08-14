В Кузбассе выпал град. Фото: Инцидент Кузбасс/vk.com

В Кузбассе в четверг, 13 августа, выпал град. Фотографиями природного явления поделились в соцсетях очевидцы.

-Добрыи день. Город Березовскии . В 17.26 это чудо свалилось нам на голову, - появилось сообщение в одном из популярных областных пабликов.

Напомним, что ранее синоптики и МЧС Кузбасса предупреждали жителей области о возможных осадках. Судя по прогнозам Кемеровского гидрометцентра, до конца недели повторного града не предвидится, зато похолодает, будут идти дожди, местами с грозами.

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