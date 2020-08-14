Автобус загорелся на кузбасской трассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Минувшей ночью в Кузбассе произошло ЧП. На одном из участков автодороги, которая связывает Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, загорелся автобус.

Сигнал о пожаре в автобусе, который находился на автодороге Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, поступил 13 августа, в 23.46. На место тут же выдвинулись две единицы техники и восемь пожарных. Им потребовалось 16 минут, чтобы справиться в огнем. И в 0.02 пожарные ликвидировали возгорание.

- К моменту прибытия первого подразделения частный микроавтобус Mazda горел открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара автобус выгорел внутри и снаружи.

Предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования транспортного средства. Однако точную причину и обстоятельства пожара специалистам еще только предстоит установить. По предварительным данным, пострадавших нет.