Мальчик на самокате попал в ДТП в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода произошло вечером в Кузбассе. Сейчас ребенок в больнице.

Около 18.45 в Полысаеве, по проспекту Октябрьскому, двигался автомобиль Honda Stepwgn. В какой-то момент водитель стал поворачивать налево, на улицу Снежную. И в это же время по пешеходному переходу на самокате двигался 10-летний мальчик. Водитель автомобиля не уступил дорогу ребенку и совершил наезд на него.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мальчик 10 лет, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

После того как стражи порядка установят все обстоятельства ДТП, будет принято решение о дальнейшей судьбе дела.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Пешеходам же, в свою очередь, прежде, чем ступить на переход, нужно убедиться в том, что транспортные средства остановились, а водители видят и пропускают их.