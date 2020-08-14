Четверо кузбассовцев взломали светофор и ограбили грузовой состав Фото: Екатерина РОМАНОВА

Перевести сигнал светофора с разрешающего на запрещающий, а потом ограбить товарный состав - таков был план у четверых жителей Кузбасса. Реализовать его получилось, но избежать наказания преступникам не удалось.

В июле 2019 года четверо приятелей, одному из которых не исполнилось и 18 лет, разработали преступный план. На 193-м километре остановочного пункта Каменный Ключ они переключили сигнал светофора с разрешающего на запрещающий и остановили грузовой поезд.

В составе находились цистерны с топливом, и злоумышленники перерезали трос запорно-пломбировочного устройства на одной из них, вставили шланг, прикрепили его к насосу грузового автомобиля и перекачали больше семи тонн дизтоплива в бочку автомобиля.

Ущерб собственнику дизельного топлива составил более 200 тысяч рублей. Стражам порядка удалось установить личности преступной четверки и задержать их.

- Уголовное дело о краже по предварительному сговору направлено в Прокопьевский районный суд Кемеровской области для рассмотрения по существу, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.