Мэр Кемерова проверил ход работ в Березовой роще. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Вовсю идут работы по благоустройству Центральной аллеи в «Березовой роще» в Кемерове. На каком этапе они находятся, проверил мэр города Илья Середюк.

Как оказалось, сейчас подрядчик уже вышел на финальную стадию работ. Так, на Центральной аллее заканчивают установку бортовых камней, практически уложена вся плитка, а в скором времени начнется монтаж освещения аллеи.

- Стилистика аллеи совпадает со стилистикой набережной реки Томи в Кировском районе. Она свяжет улицы Леонова и Боготольскую, образовав единую прогулочную зону, - отметил Илья Середюк.

Напомним, благоустройство парка «Березовая роща» в Кировском районе проходит по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Выбор на эту территорию пал не случайно: именно за нее проголосовало более 42 процентов участников, определяя общественные территории, которым необходимо преображение.