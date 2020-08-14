В Кузбассе приставы помогли 347 сиротам получить жилье
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кузбассе судебные приставы помогли 347 сиротам получить жилье. данные приводятся за первое полугодие.
В соответствии с Конституцией, России малообеспеченным гражданам, в том числе, детям сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, которые нуждаются в жилье, оно предоставляется бесплатно из государственных, муниципальных и других жилищных фондов.
-Вопрос о предоставлении жилья детям - сиротам продолжает оставаться особо актуальным и социально значимым. В связи с этим исполнение судебных решений данной категории является одним из приоритетных в деятельности УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, - отметили в ведомстве.
В первом полугодии наибольшее количество квартир получили дети-сироты в Прокопьевске – 102, Мариинске – 45 и Белове – 28.