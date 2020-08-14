Из-за молнии в Кузбассе загорелись леса Фото: Олег УКЛАДОВ

Непогода стала причиной лесного пожара, который охватил целый гектар леса. Чтобы одолеть его, пожарным потребовалось два часа.

В районе Поднебесных Зубьев, в Бельсинском участковом лесничестве, произошло ЧП. Разыгралась непогода, началась гроза, и из-за молнии возник лесной пожар. Огонь быстро распространялся по лесу, и, чтобы его остановить, на помощь пришли пожарные. К месту ЧП им пришлось добираться на катере.

- В тушении возгорания участвовала мобильная группа пожаротушения государственного автономного учреждения «Междуреченский лесхоз», подведомственного департаменту лесного хозяйства Кузбасса, и работники местной администрации, всего пять человек, - сообщает пресс-служба департамента.

После того как пожарные обнаружили очаг возгорания, им потребовалось два часа, чтобы справиться с огнем.

В департаменте отметили, что погодные условия впервые в этом году стали причиной лесного пожара. В 30 случаях они начинались из-за перехода огня с сельхозпалов, а в 32 случаях ЧП случалось из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах.