В Кемерове закрыли 27 торговых точек за нарушение протипоэпидемических мер. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове за нарушение противоэпидемических мер в период пандемии коронавируса закрыто 27 торговых точек. Нарушения в их работы были выявлены в ходе рейдов.

Как рассказали в администрации города, с апреля по август в Кемерове временно приостановили работу 27 предприятий потребительского рынка из-за несоблюдения противоэпидемических мер.

- Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора, полиции и администрации выходят в рейды, - отметили в мэрии. - В отношении нарушителей составляются материалы об административном правонарушении, материалы направляются в суд, который выносит соответствующие решения.

Сейчас проверки соблюдения противоэпидемических мер продолжаются.

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