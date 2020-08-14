Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Один человек погиб и двое получили травмы в серьезном ДТП, которое произошло утром в пятницу, 14 августа, в Кузбассе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13.30 на 98-м километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. Водитель внедорожника Toyota Hilux не сумел справиться с управлением и выехал на полоcу встречного движения. В это же время ему навстречу двигался автомобиль Volvo S40. Машины столкнулись.

- В результате ДТП 40-летняя женщина, водитель «Вольво», скончалась. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил ее 18-летний пассажир, а также 65-летний водитель «Тойоты», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Также сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД и всегда выбирать безопасную скорость, учитывая погодные условия и состояние дороги.