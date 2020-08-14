За соблюдением скорости на кузбасской трассе будут следить новые комплексы

За соблюдением скорости кузбасской трассе будут следить новые комплексы. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

С понедельника, 15 августа, в Кузбассе начнут работу новые комплексы. Они будут фиксировать нарушения скоростного режима на федеральной трассе.

Сразу четыре комплекса автоматизированной фиксации нарушений дорожного движения устанавливают на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Приборы «Скат-ПП» будут находится на 302-м и 304-м километрах автодороги «Сибирь», в селе Лапичево, а также 309-м и 310-м километрах в Березовском.

- Данные комплексы фиксируют как мгновенную скорость на рубежах контроля, так и определяют среднюю скорость движения транспортных средств на контролируемых участках, - отмечает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Место для установки камер не случайно: именно здесь трасса проходит по территории населенных пунктов, где действует ограничение скорости 60 километров в час. Работа камер должна предотвратить дорожно-транспортные происшествия, в том числе и с участием пешеходов, которые нередко случаются из-за превышения допустимого предела.