С ювелирной точностью: в Кузбассе прооперировали двух младенцев с пороком сердца

Жизнь двух малышей из Кузбасса началась с того, что им диагностировали порок сердца. Однако в будущем малыши смогут жить полноценной жизнью: обоим врачи провели сложные операции.

Два малыша с пороком сердца попали в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Одного из них доставили из Новокузнецка, другого - из Прокопьевска. И у обоих малышей врачи диагностировали тетраду Фалло - порок сердца, при котором неправильно сформированы легочный клапан, правый желудочек и межжелудочковая перегородка. Состояние малышей было тяжелым, и только сложная операция могла им помочь.

Врачи взялись за дело: установили расширяющий стент в критически суженный выводной отдел правого желудочка и клапан легочной артерии через прокол бедренной вены, тем самым устранив тяжелую гипоксию. Врачи работали с ювелирной точностью, ведь их пациенты - настоящие крохи: один весит всего 1,5 килограмма, а другой - три. Но уже во время операция стало понятно: состояние малышей улучшается, а уже через сутки их перевели в стационар.

Благодаря этой, малоинвазивной, операции, малыши быстро наберут вес и в дальнейшем, через 3-4 месяца, - легче перенесут еще одну операцию - уже на открытом сердце - по коррекции порока сердца.