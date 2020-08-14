В Новокузнецке виновник смертельного ДТП получил условный срок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке виновник смертельного ДТП отделался условным сроком. В аварии погиб его коллега.

Завершился судебный процесс в отношении местного жителя, который спровоцировал аварию с печальным исходом. Как было установлено, в марте этого года на автомобиле Ford Focus он двигался по технологической дороге и, превысив скоростью, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате от полученных травм скончался 48-летний коллега виновника, который находился в машине в качестве пассажира.

- Суд изучил собранные полицейскими материалы и приговорил автолюбителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно и лишил его права управления транспортными средствами на такой же срок, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.