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Коронавирус Covid-19

Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Инфекция подрывает работу жизненно важных органов
Мария КолосоваМарияКолосова
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Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Фотографии необратимых последствий коронавируса опубликовал оперштаб Кузбасса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал фотографии, наглядно показывающие последствия коронавирусной инфекции. Она поражает все жизненно важные органы.

В иллюстрациях отмечается, что коронавирус способен навсегда отобрать здоровье и сократить жизнь. От инфекции появляется фиброз легких, который неизлечим; тромбы, вызывающие инфаркты, инсульты и отказ почек; непосредственно сами инфаркт и инсульт; тромбоз почек, при котором орган также не восстанавливается;

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Фото: оперативный штаб Кузбасса

Фото: оперативный штаб Кузбасса

Напомним, что по состоянию на 14 августа число заболевших коронавирусной инфекцией в Кузбассе достигло 4926 человек. С начала пандемии вылечили 3378 пациентов, 35 скончались. Сейчас в больницах области на лечении находятся 1513 человек. Еще 7235 человек продолжают оставаться на обязательной 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и медицинских стационарах.

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